Число погибших в Никольском под Белгородом после удара ВСУ увеличилось до четырех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека погибли при попадании снаряда в частный дом в селе Никольском Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Никольском в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин", – информировал глава региона.

До этого Гладков сообщал о двух погибших в результате удара. Сначала спасатели обнаружили тела мужчины и подростка.

Жертвами удара стали бабушка, мама, ее гражданский супруг и 17-летний сын. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал произошедшее невосполнимой утратой.

Девочка, которую ранее удалось спасти, сейчас находится под наблюдением медиков. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Специалисты диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

До этого над Белгородской областью сбили три беспилотника. Дроны были запущены с украинской стороны и преследовали цель достигнуть российских объектов. О пострадавших не сообщалось.

