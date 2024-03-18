Силы ПВО ликвидировали три беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что попытку атаки пресекли около 17:10 по московскому времени. По информации Минобороны РФ, она была предпринята с территории Украины.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

До этого система ПВО сбила 11 реактивных снарядов над регионом. Они были запущены с территории Украины. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

