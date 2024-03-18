18 марта, 17:36Происшествия
Силы ПВО ликвидировали три беспилотника над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что попытку атаки пресекли около 17:10 по московскому времени. По информации Минобороны РФ, она была предпринята с территории Украины.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
До этого система ПВО сбила 11 реактивных снарядов над регионом. Они были запущены с территории Украины. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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