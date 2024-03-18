18 марта, 14:42Происшествия
Система ПВО уничтожила 11 реактивных снарядов над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 11 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, следует из официального телеграм-канала министерства обороны России.
В ведомстве уточнили, что вражеская атака была пресечена в понедельник, 18 марта, в период с 11:30 до 11:45 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град", – говорится в публикации.
Ранее украинские войска подвергли обстрелу село Никольское Белгородской области. В результате действий противника два человека погибли и четыре пострадали.
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что спасатели достали из-под завалов маленькую девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.
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