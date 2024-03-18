Система ПВО уничтожила 11 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 11 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, следует из официального телеграм-канала министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что вражеская атака была пресечена в понедельник, 18 марта, в период с 11:30 до 11:45 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град", – говорится в публикации.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу село Никольское Белгородской области. В результате действий противника два человека погибли и четыре пострадали.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что спасатели достали из-под завалов маленькую девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.



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