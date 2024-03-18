Сигналы ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигналы ракетной опасности, местных жителей попросили не подходить к окнам. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – сообщил он.

Глава региона добавил, что находящимся на улице необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Гладков также подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, в результате чего травмы получили два человека. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился к медикам.

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В Белгороде повреждения зафиксировали в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах, трех многоквартирных домах, семи хозсубьектах и 37 машинах и одном пассажирском автобусе, а также трех хозпостройках, двух предприятиях и одном гараже, добавил губернатор.

Кроме того, продолжил Гладков, в городе выявлены повреждения на одном из объектов теплоносителя, сейчас там проходят восстановительные работы. Специалисты определяют места и серьезность прорывов, чтобы устранить последствия, уточнил глава региона.

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В Белгородском районе повреждения зафиксированы в поселке Октябрьском. Там в 5 частных домовладениях посечены кровли, фасады и заборы, а также выбиты окна, повреждена одна хозпостройка. В поселке Разумное повреждения произошли в четырех частных домовладениях, заявил Гладков. Также были выявлены повреждения в семи автомобилях, заключил глава региона.

Утром 18 марта средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire. Как уточнили в Минобороны РФ, попытку ВСУ атаковать объекты российской стороны ПВО пресекла в 08:30 по московскому времени.

В свою очередь, глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников рассказал, с 12 по 18 марта в регионе пострадали 82 жителя, еще 11 мирных граждан погибли.

Накануне пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, говоря об ударах по Белгороду, заявила, что Москва фиксирует все преступления ВСУ. Представитель министерства подчеркнула, что руководители и исполнители терактов понесут наказание.

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