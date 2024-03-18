Два человека погибли и четыре пострадали из-за обстрела села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольском Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за прямого попадания снаряда в частный дом погибли два человека – парень 17 лет и мужчина. От полученных травм они скончались на месте до приезда скорой помощи. Также спасатели достали из-под завалов этого же дома маленькую девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей, написал губернатор и добавил, что бригада скорой помощи доставила ее в детскую областную больницу. С его слов, врачи делают все, чтобы спасти ребенку жизнь.

Гладков уточнил, что оперативные службы продолжают разбирать завалы. Предположительно, в доме могут находиться еще две женщины, ведутся поиски. Также, продолжил губернатор, еще трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации. У одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго – легкие осколочные ранения и ушибленные раны нижней конечности, у третьего – баротравма. Вся необходимая медицинская помощь была оказана им на месте, говорится в сообщении.

По предварительной информации, кроме разрушенного здания, еще четыре дома получили повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы. Оперативные службы работают на местах, заключил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сигналы ракетной опасности, местных жителей попросили не подходить к окнам. Гладков призвал людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находился на улице, он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место. Он также подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, а ранения получили два человека.

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