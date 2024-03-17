Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина погиб в результате обстрела Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Погибший в момент обстрела находился на парковке. Он скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Гладков добавил, что 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек находятся в городской больнице № 2. В самом тяжелом состоянии – женщина с осколочным ранением грудной клетки. Медики делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь, подчеркнул он.

Также трем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались. Гладков заверил, что строители приступают к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме, вечером волонтеры присоединятся к уборке разбитых стекол и иного мусора.

Глава региона уточнил, что сейчас в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах, в 12 автомобилях.

Помимо этого, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выявлены повреждения в двух частных домовладениях. В Дубовом повреждения есть в одном автомобиле и четырех частных домовладениях. В Репном осколками посечена кровля дома, в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже.

Гладков подчеркнул, что оперативные службы работают на месте, продолжается подомовой обход, информация уточняется.

Ранее МО РФ сообщало, что силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. По данным оборонного ведомства, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 14:30 по московскому времени.

До этого 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области. У ее отца зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду