17 марта, 15:28Происшествия
Силы ПВО РФ сбили еще 7 БПЛА над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа на объекты на территории РФ была пресечена около 14:30 по московскому времени.
Также около 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, добавили в министерстве.
Ранее российские силы пресекли все атаки и попытки проникновения украинских ДРГ на приграничную российскую территорию на белгородском направлении. Как уточняло МО РФ, ВС РФ ликвидировали до 65 бойцов украинской армии, а также боевую машину РСЗО Vampire.
Кроме того, 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, жилой дом, в который попал снаряд, воспламенился.
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