ВС РФ пресекли все попытки ВСУ прорыва границы на белгородском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы пресекли все атаки и попытки проникновения украинских ДРГ на приграничную российскую территорию на белгородском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ ликвидировали до 65 бойцов украинской армии, а также боевую машину РСЗО Vampire. Российские подразделения пресекли попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населенного пункта Козинка Белгородской области, уточнили в Минобороны.

В результате ударов авиации, БПЛА и огня артиллерии бойцы РФ также уничтожили орудие Д-20.

Ранее МИД РФ заявил, что Киев нарастил количество террористических атак по гражданским объектам российской стороны из-за выборов президента. Удары ВСУ нацелены на то, чтобы попросить у западных стран еще больше поставок вооружения и финансовой поддержки, указали в министерстве.

Утром 17 марта стало известно, что в Белгороде и районе сработала система ПВО. 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области, уточнил глава региона Вячеслав Гладков. Ее отец пострадал, у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом.