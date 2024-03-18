ВС РФ нанесли удар по "Русскому добровольческому корпусу" в двух регионах Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по "Русскому добровольческому корпусу" (признан в РФ террористической организацией) в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка в Сумской области и Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские силы пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп в районе села Козинка в Белгородской области. В Минобороны подчеркнули, что на белгородском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны.

В ведомстве указали, что всего украинские силы потеряли до 150 солдат и боевиков убитыми и ранеными, а также два танка, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину регулярно докладывают об атаках на территории РФ, которые происходят в последнее время со стороны украинской армии. По его словам, все атаки отразили, из 2,5 тысячи диверсантов 1,7 тысячи поражены, безвозвратные потери со стороны противника составили 550 человек.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ