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Владимиру Путину постоянно докладывают о происходящих за последние несколько дней атаках на территорию РФ со стороны Вооруженных сил Украины, особенно об ударах по Белгородской и Курской областях. Об сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек", – уточнил он.

Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ночью 16 марта ВСУ предприняли несколько попыток вторжения на территорию Белгородской и Курской областях. Однако, как он утверждает, все попытки оказались безуспешными и были сорваны ВС РФ еще до границы России.

"Безвозвратные потери составили 60-70%", – заключил Песков.

С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ отразили все попытки прорыва украинских войск в Белгородскую и Курскую области. Российские силы ликвидировали свыше 550 военных ВСУ, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.

Кроме того, 16 марта Минобороны РФ сообщило, что российские силы отразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

