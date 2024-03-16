16 марта, 20:12Политика
Путин постоянно получает доклады о попытках атак территории РФ в последние дни
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину постоянно докладывают о происходящих за последние несколько дней атаках на территорию РФ со стороны Вооруженных сил Украины, особенно об ударах по Белгородской и Курской областях. Об сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек", – уточнил он.
Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ночью 16 марта ВСУ предприняли несколько попыток вторжения на территорию Белгородской и Курской областях. Однако, как он утверждает, все попытки оказались безуспешными и были сорваны ВС РФ еще до границы России.
"Безвозвратные потери составили 60-70%", – заключил Песков.
С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ отразили все попытки прорыва украинских войск в Белгородскую и Курскую области. Российские силы ликвидировали свыше 550 военных ВСУ, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
Кроме того, 16 марта Минобороны РФ сообщило, что российские силы отразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
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