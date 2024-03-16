ВС РФ пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в Сумскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные пресекли попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области", – говорится в сообщении ведомства.

Более того, российские военные нанесли удары по цеху сборки беспилотников ВСУ в Сумской области. Он располагался около населенного пункта Конотоп.

Вместе с этим силы РФ пункты временной дислокации боевиков нацформирований в районе Одессы, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живую силу и технику ВСУ в 149 районах.

До этого украинская армия совершила обстрел Белгорода. В результате произошедшего погибли два мирных жителя. Еще двое человек получили ранения.

