16 марта, 13:19Политика
ВС РФ пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в Сумскую область
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные пресекли попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области", – говорится в сообщении ведомства.
Более того, российские военные нанесли удары по цеху сборки беспилотников ВСУ в Сумской области. Он располагался около населенного пункта Конотоп.
Вместе с этим силы РФ пункты временной дислокации боевиков нацформирований в районе Одессы, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живую силу и технику ВСУ в 149 районах.
До этого украинская армия совершила обстрел Белгорода. В результате произошедшего погибли два мирных жителя. Еще двое человек получили ранения.
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