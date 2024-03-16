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16 марта, 15:34

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры боя c ДРГ в Белгородской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ показало кадры ликвидации членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе села Козинка в Белгородской области. Соответствующий видеоролик появился в телеграм-канале ведомства.

На кадрах люди в маскировочной форме продвигаются к селу, а затем укрываются в одном из домов на окраине. После этого по объекту совершается удар. В видеоролике также показано уничтожение бронетехники диверсантов.

До этого украинская армия совершила обстрел Белгорода. В результате произошедшего погибли два мирных жителя. Еще двое человек получили ранения.

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