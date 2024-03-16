16 марта, 15:34Политика
Минобороны РФ опубликовало кадры боя c ДРГ в Белгородской области
На кадрах люди в маскировочной форме продвигаются к селу, а затем укрываются в одном из домов на окраине. После этого по объекту совершается удар. В видеоролике также показано уничтожение бронетехники диверсантов.
До этого украинская армия совершила обстрел Белгорода. В результате произошедшего погибли два мирных жителя. Еще двое человек получили ранения.
Читайте также
- Более ста квартир получили повреждения при обстреле Белгорода – Гладков
- Минобороны РФ сообщило об отражении атак ДРГ в Белгородской и Курской областях