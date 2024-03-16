16 марта, 15:11Происшествия
Более ста квартир получили повреждения при обстреле Белгорода
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"
В Белгороде при очередном обстреле со стороны ВСУ различные повреждения получили 106 квартир в 22 жилых домах, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы регионы, разрушения после украинской атаки наблюдаются в частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Помимо этого, в результате обстрела повреждено 64 автомобиля.
В поселке Дубовое Белгородского района повреждения получили 13 частных домовладений, надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля. В поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль.
Глава региона подчеркнул, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск погибли Два человека и трое пострадали.
До этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У".
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