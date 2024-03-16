16 марта, 07:34Происшествия
Средства ПВО сбили за ночь 8 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У". Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что пять украинских беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Еще три беспилотника, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" были сбиты над территорией Белгородской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что в ночь на 16 марта в небе над Курской областью за час были сбиты три украинских беспилотника.
Этой же ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона на ехавшую машину.
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