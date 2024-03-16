В Курской области сбили три беспилотника за час

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Курской областью были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", – написал он.

Беспилотники были сбиты 16 марта в 00:14, 00:39 и в 00:45 по московскому времени. Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя и призвал в случае их обнаружения сообщать об этом по телефону 112.

Вечером 15 марта опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области. Кроме того, ракетная опасность в очередной раз была объявлена в Белгородской области.

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