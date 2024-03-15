Средства ПВО РФ сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"15 марта около 15:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Ранее оборонное ведомство сообщало о ликвидированных ПВО РФ 10 реактивных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, атака при помощи RM-70 была пресечена 15 марта около 13:00 по московскому времени.

До этого в Белгороде и Белгородском районе вновь объявляли ракетную опасность, поэтому жителей попросили не выходить из домов и не подходить к окнам. Находящимся на улице посоветовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на регионы страны попытками бросить тень на выборы президента. Как он утверждает, такие действия совершаются с целью дестабилизировать ситуацию в стране.



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