Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 13:19

Политика

Песков назвал атаки на регионы РФ попытками бросить тень на выборы президента

Фото: AP Photo/Libkos

Причины атак на российские регионы так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

По его словам, он бы оставил оценку этих событий силовикам, поскольку это их прерогатива. Он считает, что атаки на регионы РФ проводятся с целью попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее Песков отметил участившиеся попытки украинских военных атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Однако военнослужащие РФ и системы ПВО справляются, подчеркнул политик.

В свою очередь, омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН осудить диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российского населения. С ее слов, украинские войска обстреляли мирных жителей в Белгороде, селах Белгородской и Курской областей. Также, указала она, действия ВСУ направлены на подрыв избирательного процесса в России.

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Читайте также


властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика