Омбудсмен Москалькова призвала ООН осудить диверсии ВСУ против населения РФ

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Верховный комиссар ООН по правам человека и международные правозащитные организации должны осудить украинские диверсии против мирного населения РФ. Об этом в своем телеграм-канале рассказала омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня мы стали свидетелями очередного грубого нарушения прав человека. Украинские диверсанты обстреляли мирных жителей в Белгороде, селах Белгородской и Курской областей. Наши пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны героически дали отпор террористам", – указала она.

По ее мнению, действия украинских боевиков направлены на подрывание избирательного процесса в России. Киев хочет посеять панику и помешать российским выборам, добавила она.

Как сообщает телеканал "360", ссылаясь на военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, попытки Украины атаковать российские регионы можно объяснить попыткой привлечь внимание стран Запада.



"Они хотят показать своим кураторам, что что-то могут, чтобы им выделяли финансирование, передавали оружие и боеприпасы", – сказал он.

Также Киев, по его данным, пытается отомстить за потерянные территории, сорвать выборы в приграничных регионах, а также показать населению РФ, что власти якобы не в состоянии их защитить.

Украинские войска выбирают либо гражданскую инфраструктуру с жилыми домами, либо склады с горюче-смазочными материалами и НПЗ, чтобы привлечь большее внимание прессы, уверен он.

Только за сутки 13 марта украинские войска наносили удары по Белгородской области около 320 раз, рассказывал ранее глава региона Вячеслав Гладков. Под ударами в тот день оказались 16 муниципалитетов региона, а также сам Белгород. Всего пострадали как минимум 12 человек.



По данным губернатора Воронежской области, российские ПВО уничтожили свыше 40 воздушных целей в небе над регионом, однако серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.





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