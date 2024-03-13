13 марта, 10:16Происшествия
Число сбитых в Воронежской области беспилотников достигло 40
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские системы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили свыше 40 воздушных целей на территории Воронежской области за последние сутки. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.
"По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется", – написал он.
Утром 13 марта Гусев сообщал о свыше 30 дронах, которые были ликвидированы ночью 13 марта. По его словам, из-за падения обломков БПЛА повреждения были выявлены на гражданской инфраструктуре и жилых домах. Пострадавших среди жителей нет, уточнил глава региона.
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области был объявлен в ночь на 13 марта. Губернатор рекомендовал местному населению следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона либо от МЧС России.
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