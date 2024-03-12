12 марта, 14:39Происшествия
Два человека пострадали в селе Головино Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Фото: 123RF/tasharo
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Головино Белгородской области, из-за чего пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Над регионом несколько воздушных целей были сбиты российской системой ПВО, однако боеприпасы смогли достигнуть населенных пунктов области, уточнил Гладков.
В результате мужчина из Головина получил осколочное ранение – от госпитализации он отказался. Женщина с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра была доставлена в городскую больницу в Белгороде. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
Повреждения после атаки ВСУ на село были выявлены на территории сельской фермы – в административном здании и четырех автомобилях.
Также обнаружены повреждения стекол храма и детского сада в поселке Политотдельском, а в поселке Северном оказалась пробита крыша одного из частных домов. Здесь обошлось без пострадавших, добавил Гладков.
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"Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", – заключил он.
В этот же день, 12 марта, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал магазин в Белгороде. В результате никто не пострадал. Тогда же под обстрел попали Грайвороновский городской округ и город Шебекино. В последнем населенном пункте была ранена местная жительница.
Ранее сообщалось, что 12-го числа ВС РФ вместе с ФСБ РФ смогли сорвать попытку ВСУ прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях. Атака была предпринята ночью в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
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