Трое детей погибли в результате обстрела Донецка ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три ребенка погибли в результате ночного обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряд попал в один из частных домов на улице Ольховская, после чего начался пожар.

"Погибло трое детей – девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения", – указано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела региона украинской армией 14 марта в больнице находятся 13 человек, из которых пятеро в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 22 человека, нескольким оказали медпомощь и отпустили домой, добавил губернатор.

По факту смерти и ранений местных жителей после обстрелов ВСУ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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