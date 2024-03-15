ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

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Украинские войска обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Кроме того, были повреждены три автомобиля.

"Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", – добавил Гладков.

Ранее три человека, в том числе два ребенка, пострадали при обстреле села Беловского в Белгородской области. По словам Гладкова, у 9-летнего мальчика множественные ранения мягких тканей стопы, закрытая черепно-мозговая травма. У 9-месячной девочки, его сестры, зафиксировали ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадали два человека.

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