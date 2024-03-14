Три человека пострадали при обстреле села Беловского в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека, в том числе два ребенка, пострадали при обстреле села Беловского в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у 9-летнего мальчика множественные ранения мягких тканей стопы, закрытая черепно-мозговая травма. У 9-месячной девочки, его сестры, зафиксировали ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Они находятся в детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов.

Гладков посетил медучреждение. Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии. Для более эффективного лечения были вызваны реаниматолог и травматолог из федерального центра, они должны прибыть в больницу 15 марта.

Мать пострадавших детей рассказала, что во время взрыва мальчик закрыл собой сестру. Губернатор поблагодарил медицинский персонал за оказанную помощь и заботу о детях.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эту семью. За них переживает вся область, вся наша большая страна", – написал он, пожелав всем скорейшего выздоровления.

Кроме того, самостоятельно за помощью обратился мужчина. У него тоже закрытая черепно-мозговая травма. Врачи городской больницы № 2 Белгорода оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

По информации Гладкова, повреждения получили 37 частных домовладений, сельскохозяйственный объект и две хозяйственные постройки. Окна выбиты в двух многоквартирных домах. Предварительно, повреждена 21 единица автотранспорта.

Ранее число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Белгородской области увеличилось до 19 человек. До этого в Белгороде и Белгородском районе вновь начали звучать сирены ракетной опасности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам смерти и ранений граждан после обстрелов ВСУ Белгородской области. Ведомство подчеркнуло, что Киев применяет вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства.

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