Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, местное население попросили оставаться дома. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он.



14 марта Белгородская область подверглась обстрелам несколько раз. Утром противовоздушная оборона сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в результате чего погиб один человек, еще шесть граждан пострадали.

Позже Гладков рассказал о повторной работе ПВО, которая сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. По его словам, жертвой атаки стала женщина, которая управляла автомобилем. Еще шесть человек получили травмы.

В связи с атаками на регион российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации СК, украинская сторона задействовала оружие с высокими поражающими свойствами, включая реактивные системы залпового огня.

Кроме того, ВСУ повторно обстреляли Грайворонский городской округ. Там пострадали четыре человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Гладков уточнил, что атаке подверглось в том числе село Козинка, где травмы получил один местный житель, его госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки.

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