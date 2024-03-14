Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области достигло 19 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Белгородской области увеличилось до 19 человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, прилет был совершен на территории строительной базы. В результате произошедшего пострадали еще два человека. У одного мужчины выявили осколочные ранения правого предплечья, второй получил множественные осколочные ранения нижних конечностей.

Гладков уточнил, что пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе вновь начали звучать сирены ракетной опасности, местное население попросили оставаться дома.

14 марта Белгородская область подверглась обстрелам несколько раз. Утром противовоздушная оборона сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в результате чего погиб один человек.

Позже Гладков рассказал о повторной работе ПВО, которая сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. По его словам, жертвой атаки стала женщина, которая управляла автомобилем.

На фоне атак на регион российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву