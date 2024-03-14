Четыре человека пострадали после обстрела Грайворона Белгородской области

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

ВСУ повторно обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек – у мужчины ушиб головы, у девушки – шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались", – написал он

Со слов Гладкова, еще двух женщин госпитализировали в районную ЦРБ с осколочными ранениями.

Обстрелу подверглось и село Козинка, в результате которого в районную больницу поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки, добавил глава региона. Гладков рассказал, что состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Повреждения после атаки получила в том числе инфраструктура. В частности, после прямого попадания был полностью разрушен жилой дом, уточнил глава региона.

На фоне сегодняшних обстрелов Белгородской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, ВСУ применяли оружие с высокими поражающими свойствами, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства.

Утром 14 марта противовоздушная оборона сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате прилета в автомобиль погиб один человек, сообщил Гладков. Еще шесть граждан получили травмы.

Спустя время губернатор сообщил о еще одной жертве – ей стала женщина, которая также управляла автомобилем. Шесть человек пострадали. По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Она сбила 10 воздушных целей на подлете к городу.

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