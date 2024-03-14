Один человек погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, в результате прилета в автомобиль погиб один человек, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что две пострадавшие женщины и один мужчина обратились к медикам.

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"В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения – пробита кровля и повреждены 5-й и 6-й этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль", – отметил глава области.

Как указал Гладков, оперативные службы работают на месте случившегося.

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В свою очередь, в Минобороны РФ добавили, что попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 08:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Гладков призывал укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами – в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Позже ее отменили.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили в общей сложности 14 дронов самолетного типа над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что 11 беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью, еще три – над Курской.



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