14 марта, 08:26Происшествия
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, местных жителей призвали не подходить к окнам. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – в коридоре, ванной, туалете, кладовой.
"Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он.
В ночь на 14 марта российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили в общей сложности 14 БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями. В Минобороны РФ уточнили, что 11 украинских дронов уничтожили над Белгородской областью, остальные 3 – над Курской.
Гладков добавил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа никто не пострадал. В результате падения обломков загорелась сухая трава, пламя оперативно ликвидировали. Кроме того, при атаке дронов были выбиты окна в одном из частных домов.
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