Двое пострадали после атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины контузия, у второго – контузия и осколочное ранение руки. Бригадой скорой они были доставлены в центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – уточнил он.

ВСУ произвели атаку при помощи беспилотника-камикадзе, добавил Гладков.

Этот случай стал уже третьим за день инцидентом, когда украинские войска атаковали российские автомобили на территории региона. Ранее глава региона призвал жителей исключить передвижение на транспорте, а в случае невозможности этого – быть максимально осторожными.

До этого снаряд ВСУ попал в автомобиль в Белгороде. Мужчина, бывший за рулем, скончался на месте.



Чуть позже украинские войска вновь атаковали Белгород. Другой автомобиль, за рулем которого была женщина, взорвался и опрокинулся в кювет. От полученных травм местная жительница также погибла на месте.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду