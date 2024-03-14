Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 22:40 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека, в том числе два ребенка, пострадали при обстреле села Беловского в регионе.

По словам главы области, у 9-летнего мальчика множественные ранения мягких тканей стопы, закрытая черепно-мозговая травма. У 9-месячной девочки, его сестры, зафиксировали ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму.

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