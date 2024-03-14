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Режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.

"Силы ПВО наготове", – написал глава Воронежской области.

Гусев призвал сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Губернатор подчеркнул, что нужно быть готовым быстро перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице – в здание, подземный переход или парковку.

Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов днем 14 марта. Тогда об этом сообщало региональное управление МЧС РФ.

Накануне российские системы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили свыше 40 воздушных целей на территории Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.

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