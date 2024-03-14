14 марта, 15:36Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Фото: 123RF/boscorelli
На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.
В связи с предупреждением жителей региона попросили соблюдать спокойствие. Население призвали быть готовыми к быстрому переходу в комнату без окон. При нахождении на улице необходимо зайти в здание, парковку или подземный переход, напомнили в ведомстве.
"Увидели БПЛА – позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости", – говорится в сообщении.
13 марта российские системы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили свыше 40 воздушных целей на территории Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что на остеклении некоторых домов, кровле и заборе в Советском районе города были зафиксированы повреждения после многочисленных атак беспилотников. Он подчеркнул, что специалисты устранят все повреждения.
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