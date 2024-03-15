ПВО РФ сбила 7 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного министерства, атака Вооруженных сил Украины была пресечена около 08:15 по московскому времени.

Между тем стало известно, что в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны перехватили и сбили пять БПЛА самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" над Белгородской и Калужской областями.

До этого украинская сторона совершила обстрел села Грузское Борисовского района Белгородской области. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Помимо этого, повреждения получили три автомобиля, добавил он.

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