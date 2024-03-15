15 марта, 08:37Происшествия
ПВО РФ сбила 7 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного министерства, атака Вооруженных сил Украины была пресечена около 08:15 по московскому времени.
Между тем стало известно, что в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны перехватили и сбили пять БПЛА самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" над Белгородской и Калужской областями.
До этого украинская сторона совершила обстрел села Грузское Борисовского района Белгородской области. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Помимо этого, повреждения получили три автомобиля, добавил он.
Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ
Читайте также
- Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии бойцов ВСУ в регионе
- Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области