Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Белгороде и Белгородском районе вновь запущены сирены ракетной опасности, жителей призвали не выходить из дома и не подходить к окнам. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – написал он.

Находящихся на улице Гладков призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Утром 15 марта в Белгороде и Белгородском районе также звучали сирены опасности, предупреждение длилось менее получаса.

В это время в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом. Атака была пресечена около 08:15 по московскому времени, уточнили в министерстве.

До этого в МО заявили, что ночью в пятницу средства ПВО перехватили и сбили пять БПЛА самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВСУ над Белгородской и Калужской областями.

После обстрелов, которыми Киев подверг Белгородскую область 14 марта, госпитализировали 13 местных жителей. В общей сложности пострадавшими числятся 22 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского округа.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву