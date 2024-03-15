Один человек погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

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Один человек погиб в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина, который погиб, в момент обстрела был на работе в магазине. После атаки врачи скорой помощи зафиксировали у него осколочные ранения груди и брюшной полости. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако по итогу он скончался на месте.

Также, как утверждает Гладков, пострадали двое мирных граждан. Один из них в момент обстрела ехал по трассе на манипуляторе, в результате чего после атаки со стороны украинских военных у него обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Второй мужчина находился на территории промышленного объекта и получил осколочные ранения правого глаза. Врачи привезли их в областную клиническую больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь.

Кроме того, глава региона сообщил, что после отражения силами противовоздушной обороны атаки со стороны ВСУ в городе были зафиксированы различные повреждения на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия.

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"В Белгородском районе повреждения выявлены в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков загорелась сухая трава на площади 1 гектар. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий", – сказано в сообщении.

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Сейчас, по информации губернатора, оперативные службы работают на месте происшествий. При этом специалисты продолжают осуществлять подомовой обход и уточнять информацию по разрушениям.

Ранее стало известно, что силы ПВО РФ ликвидировали 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, которые были запущены Украиной. По информации Минобороны РФ, атака при помощи RM-70 была пресечена 15 марта около 13:00 по московскому времени.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на регионы РФ попытками бросить тень на выборы президента. По его словам, атаки на регионы РФ проводятся с целью попытки дестабилизировать ситуацию в стране.



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