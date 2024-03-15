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15 марта, 23:16

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом мэрия Белгорода сообщает в телеграм-канале.

"РСЧС: Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность", – указано в сообщении.

В мэрии призвали граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 19:18, 17:05, 13:01, 11:25 и 08:10 по московскому времени.

На протяжении последних суток, а именно 15 марта, Белгородская область подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших после атаки на город. Спустя некоторое время появилась информация о погибшем участнике территориальной самообороны региона.

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