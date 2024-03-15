В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе в пятый раз за сутки объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам. При этом, если кто-то находится на улице, Гладков посоветовал им спуститься в укрытие или другое безопасное место.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – уточнил он.

Однако уже через 10 минут после объявления ракетной опасности, а именно в 19:28, сигнал был отменен.

Ранее ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 17:05, 13:01, 11:25 и 08:10 по московскому времени.

На протяжении последних суток, а именно 15 марта, Белгородская область подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Утром Гладков сообщил о двух пострадавших после атаки на город. Спустя время появилась информация о погибшем участнике территориальной самообороны региона.

Уже днем 15 марта губернатор региона заявил, что в результате обстрела погиб еще один человек и двое пострадали. По его словам, погибший мужчина в момент прилета был на работе в магазине.

Вечером Гладков проинформировал об увеличении числа пострадавших до четырех.

Кроме того, Минобороны заявляло еще днем о ликвидированных ПВО РФ 10 реактивных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. По информации ведомства, атака при помощи RM-70 была пресечена около 13:00 по московскому времени.



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