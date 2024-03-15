Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Жителей попросили по возможности оставаться дома, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Населению региона также порекомендовали не подходить к окнам.

В течение дня 15 марта Белгородская область подвергается обстрелу со стороны украинских войск. Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших после атаки на город. Чуть позже стало известно о погибшем участнике территориальной самообороны региона.

Уже днем глава Белгородской области сообщил, что в результате обстрела погиб еще один человек. По его словам, мужчина в момент прилета был на работе в магазине. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако он скончался.

Вечером Гладков проинформировал о пострадавшей женщине при атаке на Грайворонский городской округ. У нее ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Медики доставили женщину в областную клиническую больницу Белгорода.

Кроме того, Минобороны сообщало о ликвидированных ПВО РФ 10 реактивных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. По информации ведомства, атака при помощи RM-70 была пресечена около 13:00 по московскому времени.



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