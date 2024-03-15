Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО. По информации Минобороны РФ, сбито пять снарядов системы залпового огня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Гладков уточнил, что среди пострадавших есть мужчина в крайне тяжелом состоянии. Он был доставлен в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Еще одного пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с осколочными ранениями голени. Оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор добавил, что у третьего пострадавшего зафиксировали осколочные ранения нижних конечностей, он доставлен в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица. Ему оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Помимо этого, в Белгороде выявили повреждения на социальном объекте и одном производственном предприятии. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус, говорится в сообщении.

Между тем в Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении. Оперативные службы задействованы на месте, информация уточняется, заключил Гладков.

Ранее стало известно, что женщина пострадала в результате обстрела Грайворонского городского округа Белгородской области. У нее ушибы плечевого сустава и грудной клетки.

До этого один человек погиб в Белгородской области в результате обстрела со стороны Киева. Гладков рассказал, что погибший в момент обстрела был на работе в магазине.

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде