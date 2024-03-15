Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами обьявили в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – отметил губернатор.

Старовойт подчеркнул, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Вечером 15 марта, ракетная опасность в очередной раз была объявлена в двух городских округах Белгородской области.

До этого в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали попытку прорыва украинской армии на приграничную территорию в Белгородской области. В результате операции были уничтожены до 195 украинских военных, пять танков, четыре бронированные машины и другая техника.

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