15 марта, 23:36Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами обьявили в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – отметил губернатор.
Старовойт подчеркнул, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Вечером 15 марта, ракетная опасность в очередной раз была объявлена в двух городских округах Белгородской области.
До этого в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали попытку прорыва украинской армии на приграничную территорию в Белгородской области. В результате операции были уничтожены до 195 украинских военных, пять танков, четыре бронированные машины и другая техника.
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