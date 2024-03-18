Два человека пострадали в Белгороде после очередной атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два мирных жителя пострадали в результате нового обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, у одной из пострадавших зафиксировано осколочное ранение грудной клетки. В связи с этим она была доставлена в Областную клиническую больницу, где ей оказывают всю необходимую медпомощь. У мужчины, который также пострадал, были обнаружены осколочные ранения верхней конечности. Его привезли в городскую больницу № 2.

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"После воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 6 квартирах трех многоквартирных домов, 3 хозсубъектах, 6 автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор", – уточнил Гладков.

Кроме того, были выявлены повреждения в поселке Октябрьском, где в здании промышленного объекта были выбиты окна, посечены кровля и дверь. При этом в поселке Дубовое пробита кровля одного из домов, а в поселке Разумное – выбиты окна в восьми квартирах дома и в трех домовладениях посечены окна и кровли. Специалисты также зафиксировали повреждения и на 22 автомобилях.

Сейчас, по информации губернатора региона, оперативные службы продолжают работать на местах, а также осуществлять подомовой обход.

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"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – заключил Гладков.

Ранее силы ПВО РФ ликвидировали 11 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что вражеская атака была пресечена в понедельник, 18 марта, в период с 11:30 до 11:45 по московскому времени.

До этого ВСУ обстреляли село Никольское Белгородской области. Из-за этого два человека погибли и четыре пострадали. Гладков также уточнил, что спасатели достали из-под завалов маленькую девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.



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