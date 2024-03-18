18 марта, 19:00Происшествия
Режим опасности из-за атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Фото: 123RF/mulderphoto
В Воронежской области ввели режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА", – информировал он.
Гусев обратил внимание, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в режиме боевой готовности. Он предупредил местных жителей о необходимости укрыться в комнатах без окон, а также призвал находящихся на улицах разместиться в зданиях, на парковках или в подземных переходах.
Накануне в регионе также вводили режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. В связи с опасностью к работе подготовили все региональные силы. О пострадавших не сообщалось.
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