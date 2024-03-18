18 марта, 15:36Происшествия
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: 123RF/nty
Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков напомнил гражданам о мерах безопасности в своем телеграм-канале.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он.
Ранее сигнал тревоги звучал утром в понедельник, 18 марта. Губернатор подтвердил, что над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. ВСУ подвергли обстрелу село Никольское.
В свою очередь, в министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении над территорией региона 11 украинских реактивных снарядов в период с 11:30 до 11:45 по московскому времени.
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
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