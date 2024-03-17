17 марта, 18:40Происшествия
Два реактивных БПЛА уничтожены над Брянской областью
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа над территорией Брянского района, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, таким образом, российские силы пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Пострадавших и разрушений нет.
Как уточнили в Минобороны РФ, над регионом были уничтожены два многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж".
Утром 17 марта беспилотник был уничтожен силами ПВО России на подлете к Калуге. Губернатор Владислав Шапша уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.
До этого ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Шапша заявил, что тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа на объекты на территории РФ была пресечена около 14:30.
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА
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