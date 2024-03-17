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17 марта, 18:40

Происшествия

Два реактивных БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа над территорией Брянского района, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, таким образом, российские силы пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Пострадавших и разрушений нет.

Как уточнили в Минобороны РФ, над регионом были уничтожены два многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж".

Утром 17 марта беспилотник был уничтожен силами ПВО России на подлете к Калуге. Губернатор Владислав Шапша уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

До этого ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Шапша заявил, что тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа на объекты на территории РФ была пресечена около 14:30.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Домодедовском районе БПЛА

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