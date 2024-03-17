Силы ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200.Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших, и выразил благодарность подразделениям ПВО. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Немногим ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Губернатор Владислав Шапша проинформировал, что обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У".



Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ