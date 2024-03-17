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Силы ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую баллистическую ракету над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200.Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.
Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших, и выразил благодарность подразделениям ПВО. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Немногим ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Губернатор Владислав Шапша проинформировал, что обошлось без пострадавших и разрушений.
До этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ отразили украинскую атаку по территории России, сбив 8 беспилотников, реактивный снаряд системы РСЗО Vampire и ракету "Точка-У".
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