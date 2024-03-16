16 марта, 09:02Происшествия
При пересечении границы с Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж" при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня утром (16 марта. – Прим. ред.) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", – подчеркнул глава Брянской области.
Глава области уточнил, что в результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.
Ранее пожар произошел на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. В результате ЧП никто не пострадал.
Чуть позже губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь.
15 марта один из четырех беспилотников, которые были сбиты и подавлены в Калужской области, взорвался над предприятием. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что два дрона, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упали на территорию предприятия.
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