При пересечении границы с Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж" при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром (16 марта. – Прим. ред.) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", – подчеркнул глава Брянской области.

Глава области уточнил, что в результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.

Ранее пожар произошел на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. В результате ЧП никто не пострадал.

Чуть позже губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь.

15 марта один из четырех беспилотников, которые были сбиты и подавлены в Калужской области, взорвался над предприятием. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что два дрона, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упали на территорию предприятия.



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