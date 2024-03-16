Пожар произошел на Сызранском НПЗ в Самарской области

Видео: телеграм-канал Baza

Пожар произошел на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

В настоящее время на месте случившегося работают оперативные службы. Администрация уточнила, что сотрудников предприятия эвакуировали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел на территории пилорамы в Чудове Новгородской области. Здесь загорелся ангар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Всего к тушению огня были привлечены 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

Позже пожар потушили. Информация о возможных пострадавших в результате возгорания не поступала.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший в строящемся жилом доме в Твери. По информации главка МЧС РФ по региону, никто не пострадал.

Возгорание началось 14 марта на стройплощадке доме 60 на Бурашевском шоссе. Как сообщили в МЧС, из-за пожара произошло задымление на этажах дома.

