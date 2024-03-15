Крупный пожар вспыхнул на пилораме в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Здесь загорелся ангар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего на месте работают 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС.

Информация о пострадавших пока не поступала, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на территории строительного рынка в ТиНАО. По данным оперативных служб, загорелся металлический ангар.

Сначала площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, однако затем она увеличилась в три раза – до 150 "квадратов". Через некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. По данным СМИ, в результате возгорания пострадал один человек.

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