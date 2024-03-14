14 марта, 14:21Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся жилом доме в Твери
"Никто не пострадал", – сказали там.
Инцидент произошел 14 марта на стройплощадке дома 60 на Бурашевском шоссе, что расположена на юге города. По данным МЧС, из-за пожара на этажах дома произошло задымление. Однако, добавили в пресс-службе, в 13:04 возгорание было ликвидировано.
До этого стало известно, что в центре Ярославля загорелась кровля многоэтажного дома. Площадь, захваченная огнем, увеличилась до тысячи квадратных метров.
Затем его локализовали на площади в 1 400 "квадратов". Всего из дома были эвакуированы 50 человек, никто не пострадал.
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