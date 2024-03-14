Площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО достигла 150 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Площадь пожара, возникшего на строительном рынке в ТиНАО, увеличилась в три раза, с 50 до 150 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар начался в 13:40 по адресу улица Адмирала Корнилова, строение 44.

Как рассказали ТАСС с оперативных службах, горит металлический ангар на территории строительного рынка. По информации собеседника агентства, на место происшествия прибыли пожарные, которые тушат огонь.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший в строящемся жилом доме в Твери. По информации главка МЧС РФ по региону, никто не пострадал.

Возгорание началось 14 марта на стройплощадке доме 60 на Бурашевском шоссе. Как сообщили в МЧС, из-за пожара произошло задымление на этажах дома.

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